TRENTO. L'estate non porta solo il sole e il caldo in città, ma anche un vento di cambiamento. Nulla a che fare con il meteo questa volta, ma sono gli autobus ad aggiornarsi. Con l'entrata in vigore dell'orario estivo sono state introdotte alcune novità nel servizio di trasporto pubblico urbano, frutto della collaborazione tra il Comune e Trentino Trasporti. Gli interventi riguardano la riorganizzazione di alcune linee, l'aggiornamento delle tabelle orarie per l'utenza e il ritorno alla gestione diretta con mezzi e personale di Trentino Trasporti di alcune linee e fasce orarie.



Tra le principali novità figura lo spostamento del capolinea sud della linea 7 dalla fermata "Gocciadoro Arcate" alla nuova fermata "Gocciadoro", in via Crosina Sartori, sul lato est dell'ospedale Santa Chiara, in corrispondenza di un nuovo golfo di fermata, circa 230 metri più avanti rispetto al precedente. La soppressione della fermata "Gocciadoro Arcate" avviene in via sperimentale e sarà accompagnata da un monitoraggio costante delle segnalazioni e delle osservazioni dell'utenza .Con l'orario estivo sono tornate ad essere gestite direttamente da Trentino Trasporti tutte le corse della linea 19, che collega la stazione ferroviaria di piazza Dante con le principali aree universitarie e residenziali della zona sud della città, comprese le Albere e il Muse.



Saranno condotte direttamente dall'azienda anche le corse del mattino della linea 16 (quelle pomeridiane a partire dal 10 settembre) oltre alle corse serali delle linee 6 e 10.Su richiesta del Comune di Trento, verranno inoltre aggiornate le tabelle della linea N, il servizio di bus navetta che collega il parcheggio ex Italcementi e il parcheggio ex Zuffo con il centro città. Le attuali diciture "Italcementi" e "Zuffo" saranno sostituite dall'indicazione "Centro città", ritenuta più chiara e immediata per gli utenti. Il servizio continuerà a essere svolto da autobus di almeno 19 posti.



Tra le migliorie introdotte si ricorda l'attivazione della nuova linea 18, che ha sostituito le precedenti linee A e A/, collegando la stazione ferroviaria al parcheggio Lidorno attraverso via Torre Verde, il Castello del Buonconsiglio, la Bolghera e viale Verona, migliorando il collegamento tra centro, sedi ospedaliere e aree sportive. Per questa linea è stata ripristinata la fermata di via Fogazzaro, sospesa durante il periodo di chiusura per i lavori alle Manazzon. I nuovi orari estivi sono disponibili sui canali informativi di Trentino Trasporti e tutte le fermate di ogni linea sono dotate del proprio "personale" orario di passaggio.