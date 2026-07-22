BERSONE. Un'auto si è ribaltata nel primo pomeriggio di oggi, 22 luglio 2026, in località Pantanì – Boniprati, nella zona boschiva a monte dell'abitato di Bersone, rendendo necessario un imponente intervento di soccorso.

L'allarme è scattato alle 13.50. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Bersone e quelli di Condino, questi ultimi con le pinze idrauliche, che hanno collaborato con il personale sanitario per mettere in sicurezza il veicolo ed estrarre la persona rimasta ferita.

Per il recupero dell'auto è stato richiesto anche l'intervento del braccio meccanico dell'Unione distrettuale delle Giudicarie, in dotazione al corpo dei vigili del fuoco di Tione.

Presenti anche l'elicottero sanitario del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento, un'ambulanza del 118, la Polizia locale Valle del Chiese e la stazione Valle del Chiese del Soccorso alpino, che hanno operato nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area.

Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.