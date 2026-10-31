TRENTO. Nei giorni scorsi buona parte degli hotel trentini hanno ricevuto una email informativa da parte di diverse Apt con la quale si comunicava che un attacco hacker aveva violato la piattaforma austriaca Feratel, il sistema di prenotazioni alberghiere che Trentino Marketing dà in dotazione alle Apt.



I «pirati» informatici, violando i sistemi di Feratel, si sono portati a casa i contatti dei turisti che hanno prenotato negli ultimi mesi in Trentino e in buona parte dell’arco alpino.



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