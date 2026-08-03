TRENTO. Ancora una giornata di disagi sul fronte informatico per Asuit. Dopo i problemi registrati nei giorni scorsi, nella mattinata di oggi un nuovo malfunzionamento ha rallentato l'accesso ai sistemi digitali utilizzati dai medici di medicina generale, creando difficoltà nelle procedure di autenticazione.

Il disservizio si è protratto dalle 8.50 alle 11.05 ed è stato provocato dall'attivazione automatica dei sistemi di sicurezza gestiti da un fornitore esterno. Il blocco ha impedito il regolare accesso alle piattaforme, con inevitabili ripercussioni sull'attività dei medici di famiglia.

Il gestore del servizio è intervenuto nel corso della mattinata, riportando il sistema alla piena operatività. Restano però aperti gli accertamenti per chiarire le cause che hanno fatto scattare il meccanismo di protezione ed evitare che episodi analoghi possano ripetersi.

L'azienda sanitaria sottolinea che non si è verificata alcuna compromissione dei dati o dei sistemi informatici, ma il nuovo episodio conferma il persistere di criticità nella piattaforma digitale dopo i recenti problemi tecnici che avevano già interessato i servizi informatici.