TRENTO. I sindacati della sanità rilanciano la mobilitazione del personale di Asuit e chiedono di portare il caso davanti a tutte le forze politiche provinciali. FP Cgil, Cisl Fp, Uil Fp Sanità, FeNALT, Nursing Up, Anaao Assomed e Cimo-Fesmed hanno scritto al presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, chiedendo la convocazione urgente di un incontro con tutti i capigruppo.

Le organizzazioni sindacali tornano a denunciare quella che definiscono una «grave situazione organizzativa» dell’Azienda. Una situazione che aveva portato al sit-in del primo settembre all’ospedale Santa Chiara e, successivamente, alla proclamazione dello stato di mobilitazione e alla chiusura delle relazioni sindacali per il personale del comparto.

L’obiettivo è ora illustrare la situazione ai rappresentanti di tutte le forze politiche presenti in Consiglio provinciale e cercare possibili soluzioni per ridurre il livello di conflitto che si è creato. Un segnale della prosecuzione della protesta è arrivato anche davanti alla sede di Asuit, dove i sindacati hanno esposto le proprie bandiere.