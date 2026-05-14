TRENTO. Sono aperte le domande per il concorso pubblico, per esami e corso di formazione, finalizzato a sette assunzioni a tempo indeterminato nella qualifica di funzionario antincendi. I posti disponibili sono suddivisi in cinque indirizzi: elettrotecnica, impianti di distribuzione e di utilizzazione (1 posto); elettronica, informatica e telecomunicazioni (1 posto); civile (2 posti); chimica industriale e impianti chimici, fisica nucleare (2 posti); macchine e meccanica applicata (1 posto).



Le domande devono essere compilate esclusivamente online entro le ore 23.59 del 12 giugno 2026. I candidati dovranno indicare l’indirizzo scelto e sostenere le prove relative alle materie del programma corrispondente. Tra le sette assunzioni, un posto è riservato al personale del Corpo permanente della Provincia autonoma di Trento inquadrato nelle qualifiche inferiori, due posti ai volontari delle Forze Armate e uno ai volontari del servizio civile universale o nazionale.



Per partecipare al concorso è necessario possedere una laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento in ingegneria o architettura ed equipollenti, oltre all’abilitazione professionale all’esercizio delle professioni di ingegnere o architetto per la sezione A. I vincitori frequenteranno un corso teorico-pratico presso la Scuola provinciale antincendi e, superati gli esami, svolgeranno un tirocinio tecnico-operativo.



Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Concorsi e Assunzioni della Provincia autonoma di Trento, stanza 2.07, Via don Giuseppe Grazioli 1, telefono 0461/496330. Il testo integrale del bando con i requisiti e le modalità per candidarsi è consultabile alla pagina ufficiale: Concorso pubblico Funzionario Antincendi