TRENTO. Nuovo rinvio per il subentro del Consorzio Blu nella gestione dell'assistenza domiciliare integrata nel Distretto Sud del Trentino. Il passaggio di consegne, inizialmente previsto per il 1° dicembre, slitterà almeno ai primi di gennaio. A denunciare la situazione sono i consiglieri provinciali del Partito democratico Paolo Zanella e Francesca Parolari, che sollevano pesanti interrogativi sulla capacità di programmazione dell'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino (Asuit).

Secondo i due esponenti del Pd, a soli quattro giorni dal cambio di gestione, l'Azienda sanitaria avrebbe chiesto alle cooperative uscenti di proseguire il servizio in proroga, nonostante queste avessero già riorganizzato le attività, programmando ferie e riposi del personale.

Zanella e Parolari ripercorrono le criticità emerse dall'affidamento dell'appalto al Consorzio Blu, dai precedenti rinvii del subentro alle difficoltà nel reperimento del personale, fino alle segnalazioni degli utenti riguardanti accessi mancati o di durata inferiore al previsto, cambi di orario, frequente avvicendamento degli operatori e difficoltà nel contattare i responsabili del servizio.

Nel mirino dei consiglieri anche le motivazioni del nuovo slittamento, ricondotte, secondo quanto riportato nel comunicato, alle difficoltà di garantire l'affiancamento del personale dell'Asuit durante il periodo delle festività natalizie.

«Quando è stata programmata a inizio dicembre la partenza dell'ultimo distretto non era noto che a dicembre ci sono le festività? Chi programma in Asuit?», chiedono Zanella e Parolari, sollevando interrogativi anche sui costi aggiuntivi sostenuti dall'Azienda sanitaria per accompagnare il nuovo gestore.

Il sospetto avanzato dai due consiglieri è che la proroga possa servire a concedere ulteriore tempo al Consorzio Blu per reperire il personale necessario. Il Pd chiede quindi chiarimenti sul rispetto delle scadenze contrattuali e sull'applicazione delle eventuali penali previste dal bando.

«Una vicenda iniziata male e che sta finendo peggio, che solleva pesanti dubbi sulla trasparenza e sulla correttezza amministrativa dell'intera operazione», affermano i consiglieri, sottolineando come a pagare le conseguenze siano soprattutto le persone fragili e le loro famiglie. Un ringraziamento viene invece rivolto alle cooperative del territorio per la disponibilità a garantire la continuità dell'assistenza.