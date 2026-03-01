TRENTO. È stata un’assemblea dei Delegati molto partecipata quella di oggi domenica 1° marzo 2026 presso la Sala InCooperazionein via Segantini a Trento. Più di 620 delegati – in rappresentanza degli oltre 22.000 soci – si sono ritrovati nel capoluogo per il rinnovo delle cariche associative per il prossimo triennio. Questa mattina, primo marzo, dopo la sfilata attraverso le vie del centro storico, sono iniziati i lavori assembleari alla presenza di numerose autorità civili e militari.



Dopo la relazione morale del Presidente uscente Paolo Frizzi e della relazione al bilancio del tesoriere sono intervenuti per un indirizzo di saluto il Sindaco di Trento Franco Ianeselli, il Presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, il Governatore Maurizio Fugatti che ha voluto sottolineare l’importante apporto dei volontari Alpini nel recente impegno delle Olimpiadi Milano-Cortina, oltre che nella quotidianità.



Molti rappresentanti militari tra cui il comandante del 2° Genio Guastatori Alpini Davide Dante Cazzani ed il neo direttore del Museo Storico Nazionale degli Alpini Ten. Col. Giuseppe Minissale. Il risultato delle urne ha visto la conferma alla presidenza dell’Associazione per il prossimo triennio del presidente uscente Paolo Frizzi, classe 1967, con 13.625 preferenze.



Nel pomeriggio sono state ultimate le operazioni di scrutinio anche per gli altri incarichi sezionali con il seguente risultato:



CONSIGLIERI SEZIONALI 2026-2028

Alan Morandini

Attilio Fronza

Diego Filippozzi

Enrico Boi

Gianni Bellotto

Gregorio Pezzato

Luca Scaramella

Marino Zorzi

Mario Salvaterra

Mattia Aceto

Mauro Bondi

Mirko Tezzele

Paolo Comai

Roberto Bertuol

Rocco Coletta

Silvano Mattei

Stefano Mezzari

Stelvio Boscarato

Tullio Dallapiccola

Vincenzo D’Angelo

CONSIGLIERI DI ZONA

Destra Adige Oscar Beozzo

Sinistra Adige Alverio Camin

Altipiani Giovanni Giacomelli

Rovereto Franco Nicolodi

Bassa Vallagarina Fiorenzo Bertolini

Alto Garda e Ledro Renzo Meneghetti

Terme di Comano Paolo Bronzini

Valle dei Laghi Renato Pedrini

Giudicarie e Rendena Dario Pellizzari

Piana Rotaliana Vigilio Filippi

Media Val di Non Guido Zanotelli

Alta Val di Non Giovanni Mosconi

Val di Sole Stefano Bernardelli

Destra Avisio Angelo Amedeo Gottardi

Sinistra Avisio Bruno Welcher

Fiemme e Fassa Tullio Dellagiacoma

Alta Valsugana Marco Oss Pegorar

Valsugana e Tesino Stefano Bastiani

Primiero e Vanoi Claudio Marin

REVISORI DEI CONTI

Francesco Franco

Vittorio Perrone

Ivano Pezzani

GIUNTA DI SCRUTINIO