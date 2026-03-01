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TRENTO. È stata un’assemblea dei Delegati molto partecipata quella di oggi domenica 1° marzo 2026 presso la Sala InCooperazionein via Segantini a Trento. Più di 620 delegati – in rappresentanza degli oltre 22.000 soci – si sono ritrovati nel capoluogo per il rinnovo delle cariche associative per il prossimo triennio. Questa mattina, primo marzo, dopo la sfilata attraverso le vie del centro storico, sono iniziati i lavori assembleari alla presenza di numerose autorità civili e militari.
Dopo la relazione morale del Presidente uscente Paolo Frizzi e della relazione al bilancio del tesoriere sono intervenuti per un indirizzo di saluto il Sindaco di Trento Franco Ianeselli, il Presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, il Governatore Maurizio Fugatti che ha voluto sottolineare l’importante apporto dei volontari Alpini nel recente impegno delle Olimpiadi Milano-Cortina, oltre che nella quotidianità.
Molti rappresentanti militari tra cui il comandante del 2° Genio Guastatori Alpini Davide Dante Cazzani ed il neo direttore del Museo Storico Nazionale degli Alpini Ten. Col. Giuseppe Minissale. Il risultato delle urne ha visto la conferma alla presidenza dell’Associazione per il prossimo triennio del presidente uscente Paolo Frizzi, classe 1967, con 13.625 preferenze.
Nel pomeriggio sono state ultimate le operazioni di scrutinio anche per gli altri incarichi sezionali con il seguente risultato:
CONSIGLIERI SEZIONALI 2026-2028
- Alan Morandini
- Attilio Fronza
- Diego Filippozzi
- Enrico Boi
- Gianni Bellotto
- Gregorio Pezzato
- Luca Scaramella
- Marino Zorzi
- Mario Salvaterra
- Mattia Aceto
- Mauro Bondi
- Mirko Tezzele
- Paolo Comai
- Roberto Bertuol
- Rocco Coletta
- Silvano Mattei
- Stefano Mezzari
- Stelvio Boscarato
- Tullio Dallapiccola
- Vincenzo D’Angelo
CONSIGLIERI DI ZONA
- Destra Adige Oscar Beozzo
- Sinistra Adige Alverio Camin
- Altipiani Giovanni Giacomelli
- Rovereto Franco Nicolodi
- Bassa Vallagarina Fiorenzo Bertolini
- Alto Garda e Ledro Renzo Meneghetti
- Terme di Comano Paolo Bronzini
- Valle dei Laghi Renato Pedrini
- Giudicarie e Rendena Dario Pellizzari
- Piana Rotaliana Vigilio Filippi
- Media Val di Non Guido Zanotelli
- Alta Val di Non Giovanni Mosconi
- Val di Sole Stefano Bernardelli
- Destra Avisio Angelo Amedeo Gottardi
- Sinistra Avisio Bruno Welcher
- Fiemme e Fassa Tullio Dellagiacoma
- Alta Valsugana Marco Oss Pegorar
- Valsugana e Tesino Stefano Bastiani
- Primiero e Vanoi Claudio Marin
REVISORI DEI CONTI
- Francesco Franco
- Vittorio Perrone
- Ivano Pezzani
GIUNTA DI SCRUTINIO
- Alfonso Angeli
- Ivo Casagrande
- Carlo Giacomoni