VERONA. Cinque uomini residenti in Trentino, di età compresa tra 24 e 61 anni e già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentata rapina in concorso dopo un assalto avvenuto nella notte del 24 maggio in un'azienda agricola del Legnaghese.



Secondo la ricostruzione degli investigatori, i cinque avrebbero raggiunto la struttura a bordo di due furgoni, forzando l'ingresso e dirigendosi verso i capannoni dove erano custoditi circa tre quintali di canapa indiana già confezionata e pronta per la distribuzione ad attività commerciali.



Con il volto coperto da passamontagna, i presunti rapinatori sarebbero stati sorpresi da alcuni operai di nazionalità indiana presenti nell'azienda. Durante il confronto uno dei lavoratori sarebbe stato colpito con spray urticante, mentre un collega è riuscito a chiamare il numero di emergenza 112, facendo scattare l'intervento dei militari.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sanguinetto, con il supporto dei colleghi di Minerbe, Nogara e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Legnago. Uno degli indagati è stato bloccato all'interno dell'azienda, mentre gli altri quattro sono stati rintracciati e fermati nelle campagne circostanti. Il giudice ha successivamente convalidato gli arresti e disposto per tutti la custodia cautelare in carcere.