Google ha introdotto una nuova funzione destinata a cambiare il modo in cui leggiamo le notizie. Si chiama “Fonti preferite” e permette di scegliere direttamente quali siti vedere più spesso nei risultati di ricerca. Un modo semplice per restare sempre aggiornati sulle notizie del nostro territorio, ma anche su ciò che accade in Italia e nel mondo, senza rischiare di perdersi gli aggiornamenti più importanti della giornata. Puoi aggiungere subito www.ladige.it alle tue fonti preferite con un clic:



https://www.google.com/preferences/source?q=ladige.it



Una volta aperto il link basta spuntare la casella. Da quel momento ladige.it entrerà tra le tue fonti preferite: vedrai più notizie dell’Adige nella sezione “Notizie principali” di Google e nello spazio dedicato “Dalle tue fonti”.



Continuerai comunque a ricevere contenuti anche dagli altri siti, ma Google darà maggiore visibilità alle fonti che scegli davvero di seguire.



È un’impostazione semplice, gratuita e immediata, ma può fare la differenza ogni giorno: più notizie, più aggiornamenti in tempo reale, più spazio alle informazioni che ti interessano davvero.



Bastano pochi secondi per non perderti più le storie, gli aggiornamenti e le notizie che contano davvero per te.