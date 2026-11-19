TRENTO. La neve torna a imbiancare le montagne del Trentino e nei prossimi giorni potrebbe spingersi fino a 900 metri di quota. A delineare l'evoluzione meteorologica è Giacomo Poletti, che nell'aggiornamento di giovedì 19 novembre 2026 conferma l'arrivo delle precipitazioni, con fiocchi già a Madonna di Campiglio, a 1.522 metri, e neve attesa anche in val di Fassa, potenzialmente fino all'abitato di Moena.

«Quota neve come previsto, pur disomogenea», spiega Poletti, indicando un limite generalmente compreso tra 1.300 e 1.400 metri durante le fasi più intense delle precipitazioni. In val di Fassa la neve potrebbe cadere anche più in basso, mentre il peggioramento dovrebbe esaurirsi entro le 14-15 di oggi.

A Trento sono previste piogge tra la mattinata e le prime ore del pomeriggio, con accumuli di 7-12 millimetri. Quantitativi inferiori, tra 2 e 5 millimetri, nelle valli di Sole, Non, Cembra e Fiemme, mentre sulle zone meridionali, tra Vallarsa e Monte Baldo, si potrebbero raggiungere punte di 20 millimetri. Dal pomeriggio sono attese ampie schiarite, con temperature in calo fino a 4-5 gradi in città entro la mezzanotte.

Il miglioramento proseguirà venerdì 20 novembre, con tempo prevalentemente asciutto e sole nelle ore centrali. Qualche fiocco isolato potrebbe interessare soltanto le cime più settentrionali e occidentali, tra Presanella e Vioz. Lo zero termico si attesterà attorno ai 2.200 metri. Anche sabato 21 novembre sarà caratterizzato da condizioni generalmente buone, con sole prevalente e possibili nubi basse in Valsugana.

La situazione cambierà nuovamente domenica 22 novembre, quando è previsto il ritorno del maltempo. «Quota neve interessante», osserva Poletti, indicando possibili nevicate già dai 900-1.000 metri nelle zone settentrionali, come l'alta val Rendena, la val di Sole e la val di Tovel. Nell'area di Trento, invece, il limite dovrebbe collocarsi tra 1.100 e 1.300 metri. Gli accumuli previsti restano contenuti, mediamente tra 5 e 10 centimetri.

Per lunedì 23 e martedì 24 novembre le previsioni indicano una pausa dalle precipitazioni, mentre da mercoledì 25potrebbe aprirsi una nuova fase instabile, con piogge deboli ma relativamente frequenti.

Il meteorologo segnala infine due fenomeni che avevano anticipato il peggioramento: il calo della pressione atmosferica e la cosiddetta «corona» di Gardolo, ovvero le nubi che, sospinte dall'umidità proveniente dal Garda, scendono dal Soprasasso verso Trento Nord, spesso in associazione con l'Ora del Garda.