TRENTO. Un 70enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico. L'operazione è stata condotta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Trento, su impulso del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) del Servizio Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica di Roma.

L'indagine è scattata dopo una segnalazione giunta attraverso i canali di cooperazione internazionale di polizia. Gli investigatori, coordinati dalla Procura distrettuale di Trento, hanno individuato il settantenne e hanno eseguito una perquisizione informatica.

Durante il controllo, l'uomo è stato sorpreso mentre condivideva numerosi file contenenti immagini e video di natura pedopornografica realizzati con il coinvolgimento di minori di 18 anni. Gli agenti hanno quindi sequestrato i dispositivi elettronici utilizzati.

La successiva analisi tecnico-forense ha consentito di rinvenire un'ingente quantità di ulteriori contenuti illeciti, tra video e immagini scaricati dalla rete. Il 70enne è stato arrestato in flagranza di reato e condotto nel carcere di Trento, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.