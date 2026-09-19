TRENTO. Armato di forbici, ha minacciato la titolare di una sala slot nella zona sud di Trento e si è fatto consegnare oltre 3mila euro dal fondo cassa. Poi è fuggito, ma la polizia lo ha rintracciato e arrestato.

La donna ha dato subito l'allarme. La Squadra mobile, attraverso la sua testimonianza e le immagini della videosorveglianza, ha concentrato i sospetti su un cliente abituale del locale, che secondo gli investigatori il giorno precedente avrebbe perso una consistente somma al gioco.

L'uomo è stato rintracciato fuori città e avrebbe avuto ancora addosso gli stessi vestiti indossati durante la rapina. È stato arrestato per rapina aggravata e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa della convalida.