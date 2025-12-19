TRENTO. La Giunta provinciale ha approvato la nuova segnaletica per la rete provinciale dei percorsi in mountain bike. Entro il 31 dicembre 2030 le Aziende per il turismo competenti per i singoli ambiti territoriali dovranno provvedere alla sostituzione della segnaletica esistente, in uso dal 2015, con quella nuova.



“Quella dei percorsi per le mountain bike – sottolinea l’assessore Failoni – è una realtà importante per il Trentino, anche in termini di valorizzazione turistica del territorio e di attrattività nei confronti di un pubblico sempre più interessato a fare esperienze di qualità all’aperto, in un ambiente naturale di grande pregio. E’ dunque utile intervenire con una nuova e specifica segnaletica adeguata alle esigenze dei cicloescursionisti con l’obiettivo di migliorare quella attualmente in uso. Importante poi che si sia arrivati a questo adeguamento con un percorso partecipato".



Il mondo del cicloescursionismo e le ApT di ambito hanno evidenziato la necessità di procedere ad una revisione della segnaletica al fine di renderla più aderente alle esigenze di tale attività sotto il profilo informativo, introducendo anche un sistema di classificazione standardizzato (ITRS - International Trail Rating System).



La necessità di individuare una segnaletica ad hoc per i percorsi in mountain bike, in sostituzione di quella individuata nel 2015 che era derivata da quella escursionistica, ha determinato un periodo di sperimentazione di una proposta di segnaletica avanzata dall’APT Garda Dolomiti nel 2022, prima nella zona del Monte Brione a Riva del Garda, e a seguire nell’area della Val di Ledro, e successivamente e in tempi più recenti (dal 2024) nell’ambito territoriale di riferimento dell’ApT Garda Dolomiti.



La fase di sperimentazione della nuova segnaletica ha visto il confronto con servizi provinciali, realtà istituzionali, soggetti competenti in materia di turismo e ambiente naturale e montano, mondo dell’escursionismo, attori pubblici e privati che ha portato a qualche ulteriore adeguamento.



Recentemente il Consorzio ApT del Trentino S.c.a.r.l., che riunisce le 12 Aziende per il Turismo provinciali, ha evidenziato i positivi riscontri pervenuti dalla sperimentazione condotta nell’ambito territoriale del Garda trentino, auspicandone l’estensione come nuovo standard a tutto il territorio provinciale, purché sia garantito un congruo termine temporale per la sua implementazione.



Col provvedimento di oggi, 19 dicembre, è stata quindi adottata la versione finale della segnaletica che sarà estesa a tutto il territorio provinciale sulla rete provinciale dei percorsi in mountain bike entro 31 dicembre 2030, in previsione del Campionato mondiale di ciclismo, che si terrà in Trentino nel 2031.