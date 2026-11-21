TRENTO. Doveva essere il giorno delle certezze sul futuro occupazionale, si è trasformato in una doccia fredda per 656 lavoratrici e lavoratori impegnati nella sanificazione degli ospedali trentini. Il passaggio al nuovo gestore dell'appalto rischia di comportare tagli ai posti di lavoro o una riduzione delle ore contrattuali, con conseguenze pesanti soprattutto per le numerose addette già impiegate con contratti part-time. I sindacati denunciano una situazione inaccettabile e annunciano mobilitazioni già dalla prossima settimana.

Il problema è emerso durante le procedure per il passaggio dalla precedente associazione temporanea di imprese, composta da Rekeep, CLA e Gea Trentina Servizi, alla nuova gestione affidata a Markas, Pulinet e Vales. Le tre aziende subentranti hanno comunicato di aver ricevuto dall'Asuit indicazioni su modifiche alle tipologie e alle frequenze dei servizi richiesti rispetto a quanto previsto al momento dell'aggiudicazione della gara.

Secondo quanto riferito dalle imprese, queste variazioni determinerebbero una significativa riduzione dei canoni mensili, rendendo impossibile assorbire tutto il personale alle condizioni attuali. Le aziende hanno inoltre evidenziato che Asuit non avrebbe garantito presidi fissi nelle strutture ospedaliere.

Una comunicazione che ha colto di sorpresa Filcams, Fisascat e Uiltrasporti, già intervenute nelle scorse settimane per denunciare le incertezze legate al cambio d'appalto. Meno di tre settimane fa le lavoratrici avevano manifestato davanti all'ospedale di Rovereto, chiedendo garanzie sulla continuità occupazionale dopo i ritardi accumulati nella procedura.

«Siamo di fronte a una situazione inaccettabile», dichiarano Luigi Bozzato, Francesca Vespa e Nicola Petrolli, rappresentanti delle tre organizzazioni sindacali. «Per noi vanno mantenuti tutti i posti di lavoro alle medesime condizioni dell'appalto uscente. Nessuno deve perdere né l'occupazione né subire un taglio di ore che per lavoratrici già molto spesso con contratti poverissimi e part-time vuol dire ricevere salari miseri».

I sindacati chiedono un intervento immediato dell'Asuit per chiarire le modifiche introdotte e tutelare l'occupazione. «Pretendiamo che Asuit chiarisca quanto sta accadendo e tuteli i posti di lavoro. Per quanto ci riguarda già la prossima settimana attiveremo azioni di mobilitazione», avvertono i rappresentanti dei lavoratori.

Il calendario delle iniziative è già definito. Martedì 24 novembre i rappresentanti delle imprese subentranti incontreranno l'Asuit in via Degasperi, mentre all'esterno di Palazzo Stella i sindacati organizzeranno un presidio di protesta. Mercoledì 25 novembre è previsto un confronto tra le organizzazioni sindacali e la nuova gestione. Se non emergeranno soluzioni, giovedì 26 novembre potrebbe scattare un'ulteriore mobilitazione.

La vicenda si inserisce in una procedura di affidamento particolarmente complessa. L'appalto per la sanificazione e la pulizia delle strutture ospedaliere trentine, suddiviso in cinque lotti per un valore complessivo di 180 milioni di euro, era stato inizialmente assegnato nel 2024 al Consorzio Cmf, di cui faceva parte anche Rekeep.

L'aggiudicazione era stata però contestata dalla seconda classificata, l'associazione temporanea composta da Markas, Pulinet e Vales. Il ricorso era stato accolto prima dal Tar e successivamente dal Consiglio di Stato, imponendo all'Asuit di adeguarsi alle decisioni dei giudici. L'aggiudicazione formale alla nuova gestione è quindi arrivata nel maggio 2026.

A settembre le imprese subentranti avevano avviato le procedure per acquisire gli elenchi del personale e organizzare il passaggio dei dipendenti. Anche questa fase aveva incontrato difficoltà, secondo la ricostruzione sindacale, a causa della mancata consegna degli elenchi da parte di Rekeep.

Superato questo ostacolo, la nuova criticità riguarda ora il numero di lavoratori che potranno essere mantenuti e il monte ore garantito. Per le organizzazioni sindacali, il rischio è che il cambio d'appalto si traduca in un peggioramento delle condizioni economiche di centinaia di persone, in larga maggioranza donne.

La richiesta è che il passaggio alla nuova gestione avvenga senza licenziamenti e senza riduzioni dell'orario di lavoro. Una posizione sulla quale i sindacati annunciano di non voler arretrare, mentre si attendono chiarimenti dall'Asuit sulle effettive modifiche ai servizi di sanificazione.