TRENTO. I numeri sulla campagna di vaccinazione antinfluenzale dello scorso anno in Trentino, contenuti in un report del Ministero della salute e diffusi oggi, 10 novembre, non tornano con quelli dell’Asuit. L’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino precisa che i dati del documento ministeriale non corrispondono a quelli in suo possesso, che aveva già pubblicato nelle scorse settimane. Con il Ministero sono in corso le verifiche sui dati.

Stando ai database aziendali, nella campagna 2025-2026 gli over 65 vaccinati in Trentino sono stati più di 70mila, pari al 53,8% della popolazione di riferimento. Rispetto alla stagione precedente il dato è in leggero calo.

Cresce invece il numero complessivo di somministrazioni. Nella campagna 2025-2026 sono state inoculate 110.438 dosi di vaccino antinfluenzale, oltre 5mila in più rispetto all’anno prima. Anche la stagione in corso è partita bene: in poco meno di un mese dall’avvio sono già 73mila le persone vaccinate.

Il Dipartimento di prevenzione dell’Asuit ricorda quanto sia importante vaccinarsi, per proteggere sé stessi e l’intera comunità. È un gesto di cura soprattutto verso i soggetti fragili e chi soffre di patologie croniche.