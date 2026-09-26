TRENTO. Sole, temperature quasi estive e piogge assenti almeno fino alla fine di settembre. L’anticiclone – secondo Giacomo Poletti – continuerà a proteggere il Trentino nei prossimi giorni, regalando un fine settimana stabile e particolarmente mite. Sabato 26 la massima a Trento dovrebbe raggiungere i 25 gradi, con cielo in gran parte limpido e solo qualche piccolo cumulo nelle ore pomeridiane.

Ancora più caldo domenica 27 settembre, quando nel capoluogo si potranno toccare i 26-27 gradi. Condizioni decisamente miti anche sulle montagne: lo zero termico resterà attorno ai 4.000 metri, con venti deboli da ovest in quota. Lunedì 28 proseguirà il tempo sereno, con pochissimo vento anche sulle vette, mentre martedì 29 il sole dovrebbe restare protagonista, salvo qualche possibile velatura.

La situazione non dovrebbe cambiare nemmeno mercoledì 30 settembre, con precipitazioni ancora assenti. Per ritrovare la pioggia potrebbe dunque essere necessario aspettare ottobre. Le proiezioni settimanali del centro europeo Ecmwfmostrano infatti un possibile cambio di circolazione attorno al 5-6 ottobre, anche se qualche disturbo potrebbe arrivare già prima.

Si tratta ancora di una tendenza a lungo termine da considerare con cautela, ma lo scenario indica la possibilità di una fase di 10-15 giorni più favorevole all’ingresso di correnti umide sul Mediterraneo. Il Centro-Nord potrebbe così tornare a vedere precipitazioni più frequenti, favorite da correnti di libeccio. Un’eventuale svolta dopo una lunga fase asciutta che dovrà però essere confermata dalle prossime elaborazioni.