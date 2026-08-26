TRENTO. Oggi, 26 agosto, sono stati selezionati i 12 finalisti e finaliste degli Euregio Awards. Le 105 candidature presentate quest'anno (49 per il premio “Giovani ricercatori Euregio" e 56 per il premio "Innovazione dell'Euregio") rappresentano un nuovo record. Per la prima volta vengono proclamati quattro vincitori: per ogni premio sono previste due categorie. La finale si terrà il 29 agosto durante gli Euregio-Days presso l'European Forum Alpbach. Secondo il presidente dell'Euregio e capitano del Tirolo Anton Mattle, i premi forniscono la risposta giusta allo slogan dell'Efa 2026 "How Europe wins": «Per noi l'Europa vince grazie a regioni forti. Ciò emerge dagli Euregio-Days e in particolare dagli Euregio-Awards: nell'Euregio si nasconde un'enorme forza di ricerca e innovazione, che ci permette, grazie a uno sviluppo continuo, di trovare soluzioni all'avanguardia per il futuro». Il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher definisce i finalisti e le finaliste di quest'anno "esempi emblematici di questa forza innovativa": «Tutte le candidature hanno una cosa in comune: sviluppano progetti concreti e quindi un valore aggiunto tangibile per l'intera Euregio. Ciò dimostra come in Europa le regioni possano, su piccola scala, influenzare il quadro generale: ciò che accade in Tirolo, Alto Adige e Trentino ha un impatto anche su altre regioni e Paesi e viceversa». Per il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti, gli Euregio-Awards «mettono in luce ogni anno la versatilità e il patrimonio di esperienze presenti nell'Euregio. Al di là del riconoscimento ufficiale, tutti i partecipanti si pongono in evidenza con proposte di valore, poiché il loro lavoro promuove la competitività e contribuisce al benessere di tutti i cittadini dei nostri territori».