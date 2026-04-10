TRENTO. Dal 1 aprile 2025 al 31 marzo 2026 in Trentino la Polizia ha arrestato complessivamente 125 persone (la maggior parte, 87, per reati legati alle droghe) e ne ha denunciate 1.928, intervenendo complessivamente su 17.348 richieste di soccorso. L'attività di polizia giudiziaria per la lotta allo spaccio di droga ha portato al sequestro di 8.5 chilogrammi di sostanze stupefacenti.

Nello stesso periodo, l'Ufficio di gabinetto ha emesso 1.799 ordinanze di cui 45 per Olimpiadi e Paralimpiadi, sono stati svolti 1.791 servizi di ordine pubblico, ed impiegate 3.581 unità di elementi territoriali di cui 1.100 per Olimpiadi e Paralimpiadi, 1.548 dei Reparti inquadrati e 489 del Reparto Prevenzione Crimine. Sono inoltre stati controllati 384 esercizi pubblici e attività, 4 dei quali chiusi.

Sono alcuni dei dati diffusi in occasione del 174/0 anniversario della fondazione della Polizia di Stato, onorato questa mattina con la deposizione di una corona all'interno dei locali della Questura e con le celebrazioni al Conservatorio Bonporti alla presenza delle cariche istituzionali civili e militari. Nel corso dell'attività dell'ultimo anno, sono stati sequestrati complessivamente 61.942 euro, una pistola, 22 fucili e 50 tra coltelli e armi bianche.

Nel corso delle attività sono poi state identificate 107.858 persone, e verificati complessivamente 51.623 (10 sequestrati e 6 risultati rubati). Numerose anche le attività eseguite dalla Squadra Mobile di Trento nell'ambito del "codice rosso", con 18 misure cautelari (di cui 4 detentive).