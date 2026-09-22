TRENTO. «Andrea era una persona splendida, generosa e solare. È stato bello vivere accanto a lui». Sono le parole di Roberta Fait, compagna di Andrea Tramarini, il 56enne morto domenica nell'incidente in moto a Dorsino. Ieri, 21 settembre, Roberta e Luciano Tramarini, ex operatore Rai e fratello di Andrea, hanno raggiunto il cimitero di San Lorenzo in Banale per il riconoscimento della salma.

Il dolore attraversa anche la Provincia di Trento, dove Tramarini lavorava. Andrea Ziglio lo ricorda come «una persona squisita», mentre Mario Tonina e Achille Spinelli hanno espresso vicinanza alla famiglia. Forte il cordoglio anche nel mondo del calcio: dal 2018 allenava all'Athesis. «Una tragedia enorme», dice il presidente Francesco Matté.



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