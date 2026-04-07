FERMO. Il nome è quello di Andrea Diprè, personaggio noto per il suo stile sopra le righe, che torna a far parlare di sé annunciando la candidatura a sindaco della città marchigiana. L’annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato online, in cui il trentino sostiene di voler “cambiare tutto” e rompere gli equilibri attuali. L’ipotesi è quella di costruire una o più liste, con l’obiettivo dichiarato di entrare nella competizione elettorale in un contesto già considerato acceso.



Nel messaggio, Andrea Diprè critica apertamente la situazione locale, parlando di una città “ferma” e priva di visione. Tra le proposte illustrate, figurano l’azzeramento delle cartelle, una drastica riduzione della pressione fiscale e l’eliminazione delle accise locali, oltre a interventi sulla sanità con l’intenzione di accorciare i tempi di attesa per le cure.



Non manca il riferimento al rilancio del sistema economico, con l’idea di rafforzare il ruolo degli istituti locali. Resta però da capire se la candidatura si concretizzerà davvero: in passato, lo stesso Andrea Diprè aveva già annunciato iniziative simili in altre città, lasciando aperti interrogativi sulla reale portata del progetto.