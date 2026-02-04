TRENTO. Torna a nevicare in Trentino, dopo una breve “tregua”, anche a quote medie, in alcuni casi fino a 700 metri. Lo affermano le previsioni di Giacomo Poletti, che nel suo consueto report fa il punto sulla situazione meteo in Trentino e su quello che ci aspetta nei prossimi giorni. Ecco le sue previsioni:

«Mercoledì 4 febbraio: oggi vedranno un po' di neve le località di media quota come Pinè, Andalo/Fai, Dimaro, Predazzo, etc, con qualche cm (5-15 cm entro stasera); la forbice resta ampia perché la saccatura è striminzita e transita "deformandosi". Altopiano della Vigolana con neve a Centa/Pian dei Pradi, più bagnata e con meno quantità (un velo o pochi cm) in altopiano (Vattaro/Vigolo).

Una mia previsione amatoriale per il Trentino: - Mercoledì 4 mattina partirà asciutta, ma peggiora in fretta da sud/est con piogge e quota neve in Valsugana a 800/900 m, forse sui 700 m in Vigolana dove il sud/est si solleva bene. A Trento inizia a piovere entro fine mattina/ore 12. Pomeriggio di pioggia più battente a sud/est, con quota neve sul Trentino dai 1000/1100 m dei settori sud (Busa, Ledro), ai 800/1000 m del Trentino centrale (Valsugana, dove sarà più bassa in Vigolana; in Rendena forse sul fondovalle al mattino, poi si alza) fino ai 700/800 m della val di Non e Sole dove quindi nevicherà in fondovalle da Dimaro in su, probabilmente anche da Malè; ben beccate domani anche Fiemme, specie verso Predazzo, e Fassa! Serata ancora piovosa con quote neve in lieve aumento e intensità calante. In quota mette altri 20-30 cm diffusi con massimi sui monti orientali (Pale, Lagorai, etc). -

Giovedì 5 finisce nella notte, su quasi tutto il Trentino quindi assenza di precipitazioni che potrebbero persistere in giornata solo sull'estremo est Trentino, ad esempio sulla linea Primiero-Rolle-San Pellegrino-Fassa con nevicate oltre i 1100 m.

Venerdì 6 altro piccolo impulso di maltempo con quota neve in ulteriore innalzamento a 1200/1500 m.

Nel fine settimana buone prospettive di miglioramento progressivo.