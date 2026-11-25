TRENTO. Una nuova ondata di maltempo si prepara a investire il Trentino, con nevicate intense e un successivo brusco abbassamento delle temperature. Le precipitazioni sono attese dalla tarda serata di oggi, mercoledì 25 novembre 2026, e interesseranno il territorio provinciale soprattutto nella mattinata di giovedì 26 novembre.

La quota neve si attesterà mediamente tra i 900 e i 1.200 metri. Nelle fasi più intense le precipitazioni potranno risultare persistenti, con accumuli al suolo anche superiori a 5 centimetri all'ora.

Oltre i 1.500 metri sono previsti tra i 20 e i 40 centimetri di neve, con quantitativi anche superiori alle quote più elevate. Nelle vallate più chiuse e durante i fenomeni più intensi i fiocchi potranno spingersi anche sotto i 900 metri, seppure con accumuli limitati.

Le precipitazioni dovrebbero esaurirsi nel pomeriggio di giovedì, lasciando spazio all'ingresso di aria più fredda. Nella notte tra giovedì e venerdì 27 novembre saranno quindi possibili gelate, soprattutto alle quote intermedie e in corrispondenza dei ponti.

La Provincia autonoma di Trento raccomanda di limitare gli spostamenti allo stretto necessario, in particolare nelle zone maggiormente interessate dalle nevicate. Si ricorda inoltre l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo, in vigore dal 15 novembre al 15 aprile.

Saranno infine attivati specifici presidi lungo le strade, in collaborazione con polizie locali, polizia di Stato e carabinieri, per verificare la presenza delle dotazioni invernali sui veicoli nelle aree maggiormente interessate dalle precipitazioni nevose.