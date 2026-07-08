TRENTO. Il Trentino si prepara a vivere ancora alcuni giorni di tempo estivo, con sole prevalente e temperature elevate, prima di un graduale cambiamento previsto tra venerdì e il fine settimana. L'alta pressione continuerà a proteggere la provincia fino a giovedì, ma inizierà a mostrare segnali di cedimento, favorendo il ritorno di rovesci e temporali pomeridiani.

Mercoledì il cielo sarà solo parzialmente soleggiato per il passaggio di nubi medio-alte, ma il caldo si farà ancora più intenso. A Trento sono attese temperature comprese tra 19 e 33 gradi, mentre a Cavalese si toccheranno i 30 gradi e sulla Paganella, a 2.000 metri, si arriverà a 23 gradi. Lo zero termico salirà fino a circa 4.600 metri, confermando una fase particolarmente calda anche in alta quota.

Giovedì sarà la giornata più calda della settimana. Il tempo si manterrà stabile e soleggiato, con punte di 34 gradi nel fondovalle trentino. Anche in montagna le temperature resteranno elevate, con venti deboli e condizioni favorevoli alle attività all'aperto.

Il cambiamento arriverà da venerdì. Pur con una mattinata ancora in prevalenza soleggiata, aumenterà l'instabilità e nelle ore pomeridiane e serali crescerà la probabilità di rovesci e temporali sparsi. Le temperature inizieranno a diminuire leggermente, pur restando su valori estivi. Sabato lo scenario sarà simile, con nuovi temporali pomeridiani e serali, mentre domenica tornerà il sole su gran parte del territorio, anche se non si escludono isolati fenomeni sulle zone montuose durante le ore più calde.

Anche le previsioni numeriche confermano il cambio di fase: fino a giovedì le massime oscilleranno tra 33 e 34 gradi, mentre tra venerdì e sabato sono previste precipitazioni pomeridiane con un lieve calo delle temperature. Dalla prossima settimana il caldo dovrebbe mantenersi su livelli estivi, ma con condizioni più variabili e frequenti occasioni per qualche temporale.