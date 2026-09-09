BOLZANO. Riparte in Alto Adige il percorso di formazione rivolto a chi vuole diventare amministratore o amministratrice di sostegno. Il nuovo ciclo autunnale prenderà il via a settembre con corsi base rivolti a chi intende avvicinarsi a un incarico delicato, chiamato a tutelare persone che, in tutto o in parte, non sono in grado di gestire autonomamente i propri interessi.

Si tratta di una figura nominata dal giudice tutelare e che può essere scelta sia tra i familiari della persona interessata sia tra soggetti esterni. Il suo compito è accompagnare e rappresentare la persona negli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, garantendone gli interessi e, allo stesso tempo, limitando il meno possibile la sua capacità di agire e la sua autonomia.

Per chi vuole intraprendere questo percorso è ancora possibile iscriversi al corso base autunnale. La formazione rappresenta infatti un requisito per poter accedere all'Elenco provinciale degli amministratori di sostegno volontari, insieme alla partecipazione ai successivi corsi di aggiornamento previsti per chi è già operativo.

I corsi sono organizzati dall'Associazione per l'amministrazione di sostegno con il sostegno economico della Ripartizione provinciale politiche sociali. La partecipazione è gratuita e gli incontri possono essere seguiti sia in presenza sia online.

Il primo appuntamento è fissato per il 14 e 15 settembre a Bolzano, nella sede dell'Associazione per l'amministrazione di sostegno, in piazza della Vittoria 48. Il corso, in lingua tedesca, si svolgerà dalle 16 alle 19 e sarà disponibile anche online. Sempre in tedesco, il percorso proseguirà il 26 e 27 ottobre a Brunico, negli stessi orari.

Per chi preferisce la formazione in italiano, il primo corso è in programma il 21 e 22 settembre a Bolzano, mentre un secondo appuntamento si terrà il 9 e 10 novembre a Egna, sempre dalle 16 alle 19.

Il calendario autunnale comprende anche gli incontri di aggiornamento destinati a chi già svolge l'incarico. Le sessioni, della durata di tre ore, saranno dedicate ad aspetti specifici dell'amministrazione di sostegno e si svolgeranno a Bolzano, nella sede dell'associazione, con la possibilità di partecipare contemporaneamente a distanza.

Tra i temi affrontati ci sarà anche il rapporto tra amministrazione di sostegno e background migratorio. L'appuntamento in lingua tedesca è previsto per il 20 ottobre, mentre quello in italiano si terrà il 27 ottobre, entrambi dalle 16 alle 19.