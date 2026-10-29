BOLZANO. Esattamente 39,9 ore alla settimana: è quanto lavora mediamente una persona occupata a tempo pieno nell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. In Alto Adige (40,6) si lavora più che in Tirolo (40,5) e in Trentino (38,9). Le settimane lavorative più lunghe si registrano tra gli occupati a tempo pieno nel settore alberghiero e della ristorazione (43,4 ore in media nell'Euregio), nell'edilizia (42,0) e nel commercio (41,0).

"Inoltre, la settimana lavorativa di cinque giorni è ancora lontana dall'essere la norma in molti settori, soprattutto in quelli caratterizzati da una forte stagionalità", sottolinea il Direttore IPL Stefan Perini, richiamando l'attenzione sulla carenza di personale qualificato e sulla necessità di rendere i posti di lavoro più attrattivi.

Un altro dato significativo: il desiderio di una settimana lavorativa più breve accomuna i lavoratori a tempo pieno di tutti i settori e gruppi professionali, mentre chi lavora a tempo parziale desidera più spesso aumentare il proprio orario.

Per ottenere un quadro approfondito delle condizioni di lavoro nell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, la Camera del lavoro del Tirolo (Arbeiterkammer Tirol), l'Agenzia del Lavoro di Trento e l'Istituto Promozione Lavoratori hanno commissionato, tra giugno 2025 e febbraio 2026, un'indagine su un totale di 2.250 persone occupate.

Il settore alberghiero e della ristorazione è al primo posto per numero di ore lavorate settimanalmente. Nell'Euregio, una persona occupata a tempo pieno lavora in media 43,4 ore alla settimana. Seguono l'edilizia (42,0) e il commercio (41,0).

Considerando l'intera economia, in Alto Adige il 43% degli occupati lavora tra 35 e 40 ore settimanali. In Tirolo questa quota è del 40%, in Trentino del 61%.

In Alto Adige quasi una persona occupata su quattro (23%) lavora più di 40 ore alla settimana. Il valore corrispondente è del 22% in Tirolo e del 15% in Trentino. Le settimane lavorative lunghe sono dunque particolarmente diffuse in Alto Adige.