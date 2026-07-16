TRENTO. La Protezione civile del Trentino ha prolungato fino alle 24 di venerdì 17 luglio l'allerta ordinaria (gialla) per il maltempo. Dal tardo pomeriggio di oggi fino alla sera di domani sono attesi temporali che potranno risultare localmente anche molto intensi e muoversi rapidamente verso est.

Le condizioni più critiche sono previste nella seconda parte della notte e nella mattinata di venerdì, quando ai temporali potranno associarsi forti raffiche di vento, anche superiori ai 100 chilometri orari, grandine di medie o grosse dimensioni e precipitazioni abbondanti concentrate in pochi minuti.

Secondo le valutazioni della Protezione civile, i fenomeni potrebbero provocare erosioni e smottamenti, ruscellamenti superficiali, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide. Sono inoltre possibili disagi alla viabilità, alla circolazione ferroviaria e alle reti di comunicazione e distribuzione dei servizi.

Le autorità invitano la popolazione a prestare la massima attenzione, evitando di sostare vicino a corsi d'acqua, sottopassi, versanti instabili, alberi, impalcature e strutture che potrebbero essere danneggiate dal vento. Si raccomanda inoltre di mettere in sicurezza gli oggetti esposti alle raffiche e di segnalare eventuali situazioni di emergenza al numero unico 112. Nel territorio dei cinque Comuni del Primiero resta invece attivo il numero verde 800 112000.

Nel fine settimana e fino a lunedì l'instabilità proseguirà, con la possibilità di rovesci e temporali di calore soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, in particolare sulle zone montane.