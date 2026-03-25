TRENTO. Scatta l’allerta meteo gialla su tutto il territorio provinciale: il provvedimento è stato emanato dalla protezione civile del Trentino e sarà in vigore dalle 18 di oggi, mercoledì 25 marzo, fino alla mezzanotte di venerdì 27. Atteso un deciso peggioramento con vento forte, precipitazioni e neve a quote medio-basse.



In serata è previsto il passaggio di un fronte freddo che porterà piogge diffuse e rovesci, con fiocchi anche sotto i 1.000 metri. Il quadro più intenso si registrerà tra la notte e giovedì, quando i venti da nord si rafforzeranno sensibilmente: in montagna possibili raffiche oltre i 120 km/h, mentre nelle valli – soprattutto lungo gli assi nord-sud – soffierà foehn con picchi fino a 80-90 km/h, destinati a insistere anche venerdì.



Le condizioni potranno avere effetti sulla viabilità e sulla circolazione ferroviaria, con possibili disagi ai servizi e alle reti. Non si escludono cadute di rami, oggetti e strutture esposte al vento, con situazioni di rischio diffuse.



Attivato il sistema di protezione civile: vigili del fuoco volontari e servizi provinciali rafforzano il monitoraggio, mentre ai sindaci è richiesto di adottare le misure necessarie. L’invito alla popolazione è alla massima prudenza negli spostamenti, evitando aree esposte e mettendo in sicurezza oggetti all’aperto. In caso di emergenza va contattato il 112.