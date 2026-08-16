TRENTO. La Protezione civile del Trentino ha emesso un’allerta ordinaria gialla per temporali e criticità idrogeologica valida su tutto il territorio provinciale. L’avviso entra in vigore alle 12 di oggi, domenica 16 agosto, e terminerà alle 24 di domani, lunedì 17 agosto. Fino alla mezzanotte di oggi resta inoltre valido il precedente avviso per le temperature elevate.

Nel corso della giornata la pressione inizierà a cedere, favorendo soprattutto dal pomeriggio lo sviluppo di rovesci e temporali sparsi, che localmente potranno risultare intensi. Le precipitazioni potranno essere abbondanti in poco tempo e accompagnate da frequenti fulminazioni, forti raffiche di vento e grandine di piccole o medie dimensioni. Lunedì 17 agosto sono attesi temporali anche intensi, in movimento verso sud-est.

La Protezione civile invita la popolazione a prestare particolare attenzione negli spostamenti e a evitare aree, edifici o luoghi che possano presentare condizioni anomale o di pericolo. La raccomandazione è inoltre di non avvicinarsi a corsi d’acqua, piste ciclabili vicine all’acqua, conche e sottopassi, né a rampe e versanti che potrebbero essere interessati da smottamenti. Durante i temporali è consigliato evitare di sostare sotto alberi, impalcature, cartellonistica, pali e coperture instabili.