TRENTO. Il maltempo torna a interessare il Trentino. La Protezione civile provinciale ha emesso un’allerta ordinaria, codice giallo, per temporali e rischio idrogeologico su tutto il territorio provinciale, valida fino alla mezzanotte di mercoledì 9 settembre. L’avviso riguarda una fase di instabilità destinata a interessare il territorio tra il pomeriggio di oggi, 8 settembre, e la giornata di domani, con la possibilità di fenomeni localmente anche intensi.

La fase più movimentata è attesa già nel pomeriggio e nella serata di oggi, quando potranno svilupparsi temporali localmente forti, destinati a spostarsi lentamente verso est. In alcune zone ristrette non si escludono rovesci molto intensi in breve tempo, grandinate, frequenti fulminazioni e forti raffiche di vento.

Il peggioramento non si esaurirà con la serata. Dalla tarda notte e soprattutto nella seconda parte della notte sono infatti possibili nuovi rovesci e temporali, anche di una certa intensità. Le precipitazioni potranno risultare a tratti diffuse fino alla serata di mercoledì, quando è previsto anche un temporaneo rinforzo dei venti da nord. Complessivamente, entro la serata di domani sono attesi tra 15 e 40 millimetri di pioggia, con accumuli che localmente potrebbero risultare superiori.

L’allerta richiama quindi l’attenzione anche sui possibili effetti al suolo. La Protezione civile invita a prestare particolare cautela negli spostamenti, soprattutto nelle aree dove possono verificarsi allagamenti, innalzamenti dei corsi d’acqua o smottamenti. Da evitare, in particolare, la vicinanza a torrenti e fiumi, alle piste ciclabili che costeggiano i corsi d’acqua, alle zone depresse e ai sottopassi, oltre alle aree interessate da versanti potenzialmente instabili.

Massima prudenza anche in presenza di vento e temporali: viene raccomandato di mettere in sicurezza gli oggetti che possono essere spostati dalle raffiche e di non sostare sotto alberi, impalcature, cartellonistica, pali o in prossimità di edifici con coperture instabili. Durante i temporali è inoltre opportuno evitare le zone esposte al rischio di fulminazioni e cercare un riparo adeguato.

L’allerta interessa tutti i territori del Trentino e resterà in vigore fino alla mezzanotte di mercoledì. In caso di emergenza è attivo il numero unico 112. Per i cinque Comuni del Primiero resta inoltre disponibile il numero verde di emergenza 800 112000.