TRENTO. La Protezione civile del Trentino ha emesso un'allerta ordinaria (gialla) valida dalle 14 di oggi, sabato 11 luglio, fino alle 12 di domani, domenica 12 luglio, su tutto il territorio provinciale. Nel corso del pomeriggio, della serata e nella prima parte della notte sono attesi rovesci e temporali che potranno risultare localmente intensi.

Secondo le previsioni, la scarsa ventilazione in quota favorirà la formazione di celle temporalesche quasi stazionarie o in lento spostamento verso sud-sudest. In aree circoscritte potranno così cadere 30-40 millimetri di pioggia in un'ora, con il rischio di forti raffiche di vento, frequenti fulminazioni e grandine di piccole o medie dimensioni.

Le precipitazioni intense potrebbero provocare erosioni, smottamenti, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide, oltre a ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale. Non si escludono inoltre disagi alla viabilità, alla circolazione ferroviaria e alle reti di comunicazione e distribuzione dei servizi.

La Protezione civile ha disposto l'intensificazione del monitoraggio da parte dei servizi provinciali competenti. I Vigili del fuoco volontari, il Corpo forestale e i Comuni sono stati chiamati a garantire il controllo del territorio e ad attuare, se necessario, le misure previste dai piani comunali di protezione civile.

Alla popolazione viene raccomandato di prestare la massima attenzione agli spostamenti, evitare di avvicinarsi a corsi d'acqua, piste ciclabili lungo i torrenti, sottopassi e versanti instabili, mettere in sicurezza gli oggetti esposti al vento e non sostare sotto alberi, impalcature o strutture potenzialmente pericolose. In caso di emergenza è necessario contattare il 112; nei cinque Comuni del Primiero resta attivo il numero verde 800 112000.