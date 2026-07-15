TRENTO. La Protezione civile del Trentino ha emesso un'allerta ordinaria (gialla) per temporali, criticità idraulica, idrogeologica e vento forte valida su tutto il territorio provinciale dalle 13 di oggi, mercoledì 15 luglio, fino alle 12 di domani, giovedì 16 luglio.

Secondo le previsioni, tra il pomeriggio e la serata di oggi e nel corso della prossima notte è probabile lo sviluppo di temporali in movimento verso sud-est. I fenomeni potranno risultare localmente intensi, con precipitazioni abbondanti concentrate in pochi minuti, forti raffiche di vento, grandine di medie o grosse dimensioni e frequenti fulminazioni.

La Protezione civile segnala il rischio di erosioni e smottamenti, ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide. Le condizioni meteo potrebbero inoltre provocare disagi o interruzioni alla viabilità, alla circolazione ferroviaria e alle reti di comunicazione e distribuzione dei servizi.

I servizi provinciali competenti intensificheranno il monitoraggio del territorio, mentre i Vigili del fuoco volontari e il Corpo forestale garantiranno il supporto nelle attività di controllo dei corsi d'acqua e delle aree più esposte. Ai sindaci è stato chiesto di attuare i piani comunali di protezione civile e di adottare eventuali provvedimenti urgenti qualora necessari.

Alla popolazione viene raccomandato di prestare la massima attenzione agli spostamenti, evitare di sostare in prossimità di corsi d'acqua, piste ciclabili lungo i torrenti, sottopassi e versanti instabili, mettere in sicurezza gli oggetti esposti al vento e non ripararsi sotto alberi, impalcature o strutture potenzialmente pericolose durante i temporali. In caso di emergenza è necessario contattare il numero unico 112.