BOLZANO. Momenti di apprensione, i questi minuti, al termovalorizzatore di Bolzano, dove è scattato l’allarme incendio. Dall’impianto si sta levando una densa e alta colonna di fumo nero, visibile anche da diversi punti della città.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Bolzano, impegnati nelle operazioni di verifica e spegnimento, insieme alle forzedell’ordine. Al momento non sono ancora state rese note le cause che hanno provocato l’emergenza.



Aggiornamenti a breve per chiarire l’entità dell’incendio, eventuali conseguenze sull’attività dell’impianto e possibili ripercussioni per la viabilità o la popolazione residente nelle zone vicine.