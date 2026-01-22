TRENTO. Allarme incendio, nel tardo pomeriggio di oggi, lungo l’Autostrada del Brennero. Un’auto è andata a fuoco in corsia sud, tra l’area di servizio Paganella e il casello di Trento Nord, in direzione sud.

Le fiamme hanno letteralmente distrutto il mezzo, kma per fortuna nessuno è rimasto ferito. I proprietari del veicolo sono riusciti a scendere e hanno nche cercato di spegnere le fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco permamneti di Trento e i volontari di San Michele all’Adige.

Ad avere la peggio è stata la viabilità: il rogo ha provocato rallentamenti e code lunghe fino a 4 km.