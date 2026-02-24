TRENTO. Sono aperte le iscrizioni per la prossima visita guidata al cantiere del bypass ferroviario di Trento, in programma venerdì 6 marzo dalle 9 alle 13. L’iniziativa è promossa dall’Osservatorio ambientale e per la sicurezza sul lavoro e consente ai cittadini di osservare da vicino l’avanzamento dei lavori legati al tunnel del Brennero e al quadruplicamento della linea Verona–Fortezza.

Come iscriversi

L’iscrizione avviene esclusivamente online tramite il servizio dedicato sul sito della Provincia autonoma di Trento, accessibile con SPID o CIE. All’interno della pagina sono disponibili anche tutte le istruzioni operative per i partecipanti.

A chi è rivolta la visita

Le visite sono aperte a:

cittadini

istituti scolastici e università

ordini professionali

imprese pubbliche e private

Prima dell’ingresso in cantiere, a tutti i partecipanti vengono forniti i dispositivi di protezione individuale (DPI). Vengono inoltre illustrate le norme di sicurezza e i comportamenti da tenere durante il sopralluogo.

Orari e ritrovo

Il ritrovo è fissato alle ore 9 presso l’area ex Zuffo, da cui partirà la navetta predisposta dall’Osservatorio per raggiungere il cantiere.

Sul sito ufficiale, nella sezione FAQ, sono disponibili ulteriori dettagli sul programma della mattinata e sulle modalità di svolgimento della visita.