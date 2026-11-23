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ALDENO. Si faceva accreditare stipendi superiori a quelli dovuti, modificando i flussi informatici inviati alla banca. L'ex responsabile della Ragioneria del Comune di Aldeno è stato condannato in appello dalla Corte dei conti a pagare 24mila euro, dopo l'assoluzione in primo grado.
Il primo episodio risale al dicembre 2020, quando ricevette 29mila euro anziché 5mila. Il sistema venne ripetuto altre due volte nel 2021, alterando gli importi senza lasciare traccia nella contabilità comunale. Le somme relative ai primi due episodi erano state restituite.