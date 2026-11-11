TRENTO. Quasi un automobilista su due, a Trento e provincia, usa il cellulare alla guida e più di uno su quattro ammette di essersi messo al volante dopo aver bevuto. Sono alcuni dei dati di un’indagine YouGov commissionata da Locauto Group. La ricerca è stata presentata oggi al Liceo linguistico Sophie Magdalena Scholl, dove si è tenuta la prima tappa della terza edizione di «Locauto on Tour», il progetto di educazione stradale rivolto agli studenti delle superiori.

All’incontro con otto classi quinte hanno partecipato il tenente Alessandro Cori, comandante del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Trento, Loris Meazza, socio volontario dell’Aivis (Associazione italiana vittime e infortuni della strada), Alessandro Cecchinelli, fondatore e istruttore di ProDrive Academy, e Giulia Morzaniga, responsabile della comunicazione di Locauto Group. Al centro del confronto i principali fattori di rischio: alcol, droghe e distrazioni al volante.

Alcol, droghe e telefono

Secondo la ricerca, il 27% degli intervistati trentini ha guidato dopo aver assunto alcolici, contro il 31% della media nazionale. Il 10% lo ha fatto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (16% in Italia). Se si guarda al periodo da neopatentati, la quota di chi ha guidato dopo aver bevuto sale al 34%, contro il 40% nazionale.

Il 42% usa il telefono mentre guida (46% in Italia): l’8% per i messaggi, il 27% per le chiamate. Il dato più preoccupante riguarda le strade a scorrimento veloce: il cellulare viene usato dal 19% sulle extraurbane e dal 22% in autostrada, più della media nazionale (15 e 16%). La metà degli intervistati ammette inoltre di guidare in condizioni di stanchezza. La nota positiva arriva dalle cinture di sicurezza: il 97% dichiara di allacciarle sempre, contro l’88% nazionale. Solo il 3% trasporta, almeno ogni tanto, un bambino senza cintura o seggiolino (11% in Italia).

Le regole del nuovo Codice della strada

L’indagine fa emergere anche un deficit di informazione. L’81% ritiene di dover ripassare alcune regole del Codice della strada (71% a livello nazionale). Il 34% non conosce con certezza i limiti per i neopatentati e il 29% non saprebbe come comportarsi in caso di incidente.

Poco note anche le novità introdotte dalla riforma. Il 59% non sa che la patente può essere sospesa se si risulta positivi al test antidroga anche senza segni di alterazione, e il 63% ignora che possa essere ritirata già alla prima positività. Il 72% non sa che, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, sono previsti l’arresto fino a un anno e una multa fino a 6mila euro. Il 68% non conosce l’obbligo dell’alcolock e il 75% non sa della possibile confisca del veicolo.

Le prossime tappe

Il progetto è realizzato con Aivis, Skuola.net e ProDrive Academy. Dopo Trento farà tappa a Napoli il 3 dicembre, a Catania a gennaio e a Milano a febbraio 2027. Dal debutto nel 2024 ha già toccato nove città, tra cui Verona, Parma, Pisa e Roma.