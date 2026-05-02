TRENTO. Cresce anche in Trentino la febbre per l'attesissimo sequel de "Il Diavolo veste Prada 2", con Meryl Streep e Anne Hathaway. Se nel resto d'Italia le prime proiezioni sono già iniziate, a Trento si parte oggi.

Gli eventi del Filmfestival della montagna, infatti, sono caduti proprio in concomitanza con l'evento mondiale. Chi proprio non riesce a resistere si deve spostare: Rovereto, Tesero, Folgaria, Mezzolombardo, Baselga di Pinè e Pinzolo, solo per fare degli esempi, avevano il film in programmazione già in questi giorni. Molti hanno comunque scelto Trento per la visione tanto che sono circa 2 mila i posti prenotati per i prossimi giorni.

Inoltre, venerdì 8 e sabato 9 maggio è prevista una "special night" con il coinvolgimento del Caffè Excelsior. Qui, presentando il biglietto del cinema, sarà possibile gustare un cocktail alcolico o analcolico dedicato al film a prezzo ridotto mentre il negozio Caneppele, per l'occasione, prolungherà l'orario di apertura e la vetrina sarà allestita a tema.

Le persone interessate potranno indossare il loro abito preferito, entrare in vetrina e farsi scattare una foto. Modelle per un giorno, dunque, con un tuffo nel mondo della moda pensando a Miranda Priestly (Meryl Streep), tirannica direttrice della rivista di moda "Runaway", il magazine programmato per farci sognare lusso e bellezza.

«Sicuramente c'è molta attesa per questo film» - dice Massimo Lazzeri che non nasconde che l'uscita di due film importante come Michael e Il diavolo veste Prada 2 in concomitanza con il Filmfestival della montagna non è stato il massimo. «In ogni caso le prenotazioni stanno andando benissimo e siamo riusciti ad aggiungere anche per domenica un'altra proiezione, alle 18, oltre a quella delle 20 e 30». L'evento ad hoc per il film è stato organizzato per venerdì e sabato della prossima settimana. «Questo perché i tempi erano stretti. Abbiamo ancora tutto l'allestimento del Filfmestival e quindi abbiamo preferito aspettare. Il film è comunque una bomba. Interessa soprattutto alle donne, dai 15 agli 80 anni. Attorno a questa novità si è creato un interesse incredibile. Dispiace che dopo una primavera tranquilla siano usciti due fil così importanti nel giro di una settimana», aggiunge Lazzeri.

Per vedere il film c'è comunque tempo. «Credo che sarà in programmazione per tutto il mese di maggio. Poi si preannuncia un'estate con tante uscite davvero interessanti. Da Odissea a Oceania e poi ancora Spider-Man Brand new day e tanti altri».Il Diavolo veste Prada 2 arriva a 20 anni dal grandissimo successo diventato cult. Sullo sfondo c'è sempre il mondo della moda e dell'editoria, il lusso e il cinismo dell'ambiente, ma i problemi che i protagonisti devono affrontare sono diversi. Rimangono impresse, nella memoria di chi questo film lo ha amato, le frasi iconiche del tipo: « La signora Prestley non c'è ora. Vuole lasciarle un messaggio?.... Va bene, Gabbana si scrive con due B?» di Andy o le battute acide di Miranda: «Non hai la minima idea dello stile e del senso della moda... no, non era una domanda...».

Perché il film era piaciuto così tanto? Forse perché - citando sempre Miranda - "tutti vogliono questa vita, tutti vorrebbero essere noi...» o forse perché molte in Andy molte donne si identicano. Icona della resilienza, outsider totale, inadeguata in quel mondo che la vuole diversa, ma nel quale nel tempo riesce ad avere la sua rivincita.