TRENTO. «Addetti all'esercizio e verificatori devono poter affiancare gli autisti per l'intera durata del turno. Non ha senso che queste tre categorie di lavoratori osservino orari diversi, facendo venir meno così una possibilità di garantire sicurezza al personale e agli utenti del trasporto pubblico».

La richiesta arriva da Roberto Pedrotti, segretario provinciale del sindacato Orsa. «Anche alla luce dei frequenti casi di aggressione ai danni del personale viaggiante alla guida dei mezzi e di altri gravi episodi, come quello della settimana scorsa in via Prepositura, rinnoviamo la nostra proposta di superare l'attuale organizzazione, che prevede orari diversi per autisti, addetti all'esercizio e verificatori».

«L'orario di copertura del servizio, quello in cui circolano i mezzi di Trentino trasporti, va dalle 4.30 all'una del mattino seguente», prosegue Pedrotti. «Va da sé che tutti gli uffici preposti, compreso quello degli addetti all'esercizio, devono necessariamente coprire l'intero arco lavorativo».

Attualmente, invece, l'ufficio movimento «incomprensibilmente» è aperto dalle 6 alle 19, mentre gli addetti all'esercizio terminano alle 20 e poi garantiscono solo un servizio di reperibilità fino a fine servizio.

«Crediamo sia necessario superare questa impostazione e far sì che tra ufficio movimento e addetti all'esercizio si copra fisicamente tutto l'arco lavorativo», spiega il sindacalista. «Anche perché in questo momento ci sono squadre di verificatori che, divise in gruppi omogenei, potrebbero presidiare quantomeno le corse delle linee più delicate per l'intera giornata di servizio».

Il nodo, per Orsa, è il conducente lasciato solo nell'emergenza. «Un autista che si trovi suo malgrado in una situazione come quella verificatasi alla Portela deve fronteggiare da solo vari fronti: curare la sicurezza dei passeggeri, allertare i referenti e chiamare le forze dell'ordine. Tutto questo in un brevissimo tempo. Crediamo che affiancare agli autisti dei colleghi possa essere un ottimo punto di partenza per prevenire episodi spiacevoli».