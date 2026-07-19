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TRENTO. Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di oggi in viale Verona, dove una lite tra due persone è degenerata in un'aggressione. L'allarme è scattato intorno alle 18.30.
Durante il diverbio, uno dei due avrebbe afferrato una bottiglia colpendo l'altro. Ad avere la peggio è stato un uomo di 30 anni, rimasto ferito.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasportarlo in ospedale. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi. Indaga la polizia.