VIPITENO. Tre giovani dell'Alta Val d'Isarco sono stati denunciati dai carabinieri con l'accusa di lesioni personali aggravate in concorso per una violenta aggressione avvenuta nel centro di Vipiteno nella notte tra il 6 e il 7 giugno.

Secondo quanto ricostruito dai militari della Compagnia Carabinieri di Vipiteno, il pestaggio si è verificato tra l'1.50 e le 2.05 in piazza Fuori Porta. La vittima, un giovane residente in zona, sarebbe stata circondata dal gruppo, fatta cadere più volte a terra e colpita con calci, pugni e schiaffi. Gli aggressori avrebbero inoltre avuto atteggiamenti umilianti, sputandole addosso e filmando parte della scena con i telefoni cellulari.

Il giovane, soccorso poco dopo l'accaduto, ha riportato lesioni giudicate guaribili in quattro settimane.

L'identificazione dei tre presunti responsabili è stata possibile grazie all'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del centro cittadino, integrate con i filmati di alcuni esercizi pubblici frequentati dai ragazzi prima dell'aggressione. Le registrazioni, insieme alle testimonianze raccolte e agli altri elementi investigativi, hanno consentito ai carabinieri di ricostruire l'intera vicenda e attribuire le singole responsabilità.

Al termine delle indagini, i tre giovani sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bolzano.

Il comandante della Compagnia Carabinieri di Vipiteno, Francesco Lorenzi, ha definito l'episodio «particolarmente grave» e ha sottolineato come si tratti di un fatto estraneo a un territorio che si distingue per gli elevati livelli di sicurezza e coesione sociale. Ha inoltre evidenziato la rapidità delle indagini e il contributo fornito dai testimoni nell'identificazione dei presunti autori.