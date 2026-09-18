TRENTO. Trovare più facilmente bandi, contributi, incentivi e finanziamenti disponibili per le imprese, senza dover consultare decine di siti diversi. È l’obiettivo di Agevolami, il nuovo portale realizzato da Confcommercio Trentino e Servizi Imprese e presentato nella sede di via Solteri. Lo strumento nasce per raccogliere e rendere più facilmente consultabili opportunità oggi distribuite fra enti, normative e diversi canali informativi.

Alla presentazione sono intervenuti il presidente di Confcommercio Trentino Giovanni Bort, il presidente di Servizi Imprese Marco Fontanari, i direttori Massimo Travaglia e Alberto Frizzera e Valentina Basso, che ha collaborato alla progettazione della piattaforma. «Esistono molte norme e molte misure che potrebbero aiutare le imprese, ma che spesso non vengono utilizzate perché non sono sufficientemente conosciute», ha spiegato Bort. Secondo Fontanari, il nuovo strumento dovrà consentire agli imprenditori di individuare tempestivamente incentivi utili non soltanto per gli investimenti, ma anche, ad esempio, per le assunzioni.

Agevolami funziona come un motore di ricerca dedicato alle imprese. La ricerca può essere affinata in base al settore di attività, alla finalità dell’intervento, all’ambito territoriale e alla tipologia di agevolazione. Il portale raccoglie opportunità provenienti da fonti differenti e manterrà visibili anche alcune misure già chiuse o scadute, quando possono essere utili come riferimento in vista di possibili rifinanziamenti o nuove edizioni.

«Gli strumenti di sostegno esistono: per gli investimenti, l’innovazione, la ricerca, la formazione, la digitalizzazione, l’efficientamento energetico e la ricerca di personale. Molte volte, però, queste misure non arrivano alle imprese oppure non arrivano per tempo», sottolinea Massimo Travaglia. Il problema, secondo Confcommercio, è quindi soprattutto quello di ridurre la distanza fra la disponibilità di un incentivo e la possibilità concreta per un’azienda di venirne a conoscenza e utilizzarlo.

Il servizio sarà gratuito per gli associati a Confcommercio Trentino e per i clienti di Servizi Imprese. «Non è un abbonamento e non stiamo vendendo un software», precisa Alberto Frizzera. Il portale rappresenta però soltanto un primo livello di orientamento: una volta individuato un bando, sarà necessario verificare i requisiti dell’impresa ed eventualmente rivolgersi agli uffici per la predisposizione della domanda.

Il progetto è il risultato di circa un anno di lavoro. Secondo Valentina Basso, l’obiettivo è permettere alle aziende di individuare con maggiore semplicità le opportunità realmente adatte alla propria attività. Agevolami sarà inoltre il primo passo di un più ampio percorso di digitalizzazione dei servizi, che dovrebbe comprendere nuovi strumenti e anche soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.