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TRENTO. Sarà affidata allo storico Mario Del Pero la ventitreesima edizione della Lectio degasperiana, in programma martedì 18 agosto 2026 alle 17 a Pieve Tesino, paese natale di Alcide De Gasperi.
L'annuale appuntamento, volto a onorare la memoria dello statista trentino nella ricorrenza dell'anniversario della sua scomparsa, vedrà quest'anno al centro un tema cruciale per la storia contemporanea: il rapporto tra Alcide De Gasperi e gli Stati Uniti d'America.
A svilupparlo sarà Del Pero, studioso di origini trentine e professore di Storia internazionale presso l'università Sciences Po di Parigi, considerato uno dei massimi esperti della materia.