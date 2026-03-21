TRENTO. Dopo 26 puntate, ieri sera, venerdì 20 marzo, è stata la volta di Sergio, dipendente di un supermercato a Mezzolombardo e per hobby voce radiofonica, concorrere al preserale di Rai1 Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. Sergio, sposato da 34 anni con Tiziana, siciliana, un figlio, Dimitri, ha giocato con tutta la sua esuberanza e carica agonistica, giocando anche con il conduttore e con Herbert Ballerina, “il socio di fatto” di Stefano de Martino. La sorella, residente a Calliano, ha concesso tutto lo spazio a lui e lui non si è negato, né con le battute né con la voce stentorea ed impostata.

La sorte gli ha riservato il pacco numero 20. La serata è iniziata in salita: il primo pacco aperto da Sergio, ha fatto subito volare via 75mila euro. Un esordio non entusiasmante migliorato però dal secondo tiro, che ha tolto solo 1 euro al tabellone. Terzo pacco e dentro c'era la Ballerina, e così ha avuto luogo lo show di Martina Miliddi. Si è continuato con i 10mila euro, poi con 20 euro ed infine con 15mila euro. Sei pacchi aperti, tutto sotto controllo. La prima offerta del Dottore sono 39mila euro; Sergio rifiuta senza troppi tentennamenti; nel tiro successivo esce Gennarino, quindi l’invenzione di Herbert Ballerina, un puzzle a due pezzi raffigurante Stefano De Martino e lo stesso showman molisano. Si va avanti: 100 euro nel pacco successivo e poi il Dottore propone il cambio.

Sergio accetta, lasciando il numero 20 in favore del numero 9, numero che si scoprirà legato alla data della moglie, nata il 9 settembre del 1969. Tre tiri successivi e se ne vanno 50mila, 50 e 20mila euro. La situazione è sempre più favorevole, dal momento che restano in gara i pacchi con il valore più alto; il Dottore rifà la sua offerta: ancora 39mila euro per due tiri. Sergio rifiuta e chiama in successione lo 0 e i 200 euro. A quel punto il Dottore alza l'asticella ed offre 55mila euro. Che vengono rifiutati. Altri tiro e se ne vanno i 30 mila; sul tabellone rimangono 100mila, 200mila, 300mila e 10 euro. La nuova offerta è di quelle serie, 65mila euro. Che viene rifiutata. Altro tiro e se ne vanno i 300mila euro. Il Dottore chiede a Sergio cosa voglia per smettere di giocare: “Se mi dà 75mila euro, sono felice come una Pasqua”, risponde.

Non se ne fa nulla e dopo l’ultimo tiro restano in gara i 100 mila e 10 euro. L'offerta finale è di 33mila euro, come già accaduto in passato. Ma in quel caso il concorrente aveva rifiutato andandosene a casa a mani vuote. Memore dell’evento, Sergio accetta e fa bene. Nel suo pacco cambiato, aveva solamente 10 euro mentre i 100 mila erano nel pacco che la sorte gli aveva dato al sorteggio iniziale e che lui aveva voluto cambiare. Da buon trentino… 33mila euro un bel mondo per festeggiare in anticipo la Pasqua.