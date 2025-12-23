VERONA. Festa allo scalo veronese: l’aeroporto Valerio Catullo raggiunge il traguardo dei 4 milioni di passeggeri dall’inizio dell’anno. A tagliare simbolicamente il traguardo è Cristiana Cassinari, residente in Trentino, in partenza con il volo Air France delle 10.35 diretto a Parigi Charles De Gaulle, con prosecuzione verso Seoul. Per lei un biglietto Air France andata e ritorno Verona-Parigi e, da parte della Società Catullo, un pacchetto di servizi che include dieci parcheggi gratuiti e dieci accessi fast track ai controlli di sicurezza per i viaggi del prossimo anno dallo scalo scaligero.



Il risultato certifica mesi di crescita costante. Il 2024 si era chiuso a 3,7 milioni di passeggeri, in aumento dell’8%sull’anno precedente. Il 2025, con oltre 4 milioni di transiti, si avvia a concludersi con un +9%, superiore alla media nazionale stimata intorno al 5%. Una dinamica sostenuta da solide relazioni con le compagnie: oggi operano 30 vettori su 90 destinazioni, ampliando l’offerta e la competitività dell’aeroporto.



La crescita è trainata soprattutto dai vettori basati. Neos risponde alla domanda di medio e lungo raggio turistico; Volotea ha celebrato a novembre dieci anni di operatività a Verona; Air Dolomiti rafforza i collegamenti con gli hub di Francoforte e Monaco di Baviera.



Spinta al lungo raggio arriva anche da Air France, che ha esteso il collegamento su Parigi al periodo invernale, garantendo ampie coincidenze sull’intero network internazionale. Contribuiscono inoltre Ryanair, Wizz Air – che ha annunciato il nuovo volo trisettimanale su Cracovia – ed easyJet, che ha potenziato l’Inghilterra con Bristol e Manchester.



Il 2026 si annuncia ricco di novità: debutta il collegamento su Casablanca di Royal Air Maroc, porta d’accesso al network africano; Volotea riattiva Comiso e inaugura Aalborg in Danimarca dalla prossima primavera. In parallelo prosegue il rinnovamento del terminal, con lavori che si concluderanno in tempo per le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE, sottolinea come l’ampliamento costante della rete voli e la collaborazione con enti e istituzioni stiano valorizzando l’offerta turistica del territorio.