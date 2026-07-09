TRENTO. Tornano a far discutere i sorvoli di aerei militari sopra il Trentino. A sollevare il tema è il consigliere provinciale Luca Guglielmi, che ha depositato un'interrogazione rivolta alla Giunta chiedendo maggiore trasparenza sulle attività di addestramento nei cieli della provincia.

Secondo Guglielmi, con l'arrivo dell'estate si stanno ripetendo numerose segnalazioni di aerei militari a bassa quota sopra le valli dell'Avisio. Gli avvistamenti riguarderebbero non solo le valli di Fiemme e Fassa, ma anche la Val Rendena e le Giudicarie, dove i passaggi avrebbero suscitato preoccupazione tra i residenti.

Il consigliere riconosce la necessità delle attività di addestramento delle forze armate, ma sottolinea come sia comprensibile l'apprensione della popolazione davanti a voli ravvicinati, richiamando anche i precedenti storici che alimentano il timore dei cittadini.

Con l'interrogazione, Luca Guglielmi chiede alla Giunta se la Provincia di Trento venga preventivamente informata di ogni sorvolo del territorio attraverso la comunicazione dei piani di volo, se siano disponibili report successivi alle missioni e se esista una mappatura storica delle esercitazioni aeree programmate e svolte sopra il territorio provinciale.