TRENTO. Si è spento a 94 anni Giuliano Bertolini. Basti dire il suo lavoro per capire quanto sia stato un personaggio conosciuto in tutta la città: fu, infatti, farmacista. E come ogni professionista che fa quel mestiere, sono tantissimi i cittadini che lo hanno conosciuto, apprezzato o che semplicemente hanno avuto a che fare con lui.



Dopo gli studi, acquistò la famosa farmacia De Gerloni in piazza Duomo, dove rimase a lavorare finché non venne deciso il trasferimento dal centro storico a San Bartolomeo, in viale Verona. E oggi è sempre la sua famiglia a gestire l’attività, con la figlia Cristina e la nipote Giulia D’Antoni. La passione di Giuliano Bertolini per il suo mestiere, quindi, è stata tramandata. Bertolini fu per molti anni anche presidente della Commissione Farmaceutica, a dimostrazione della sua competenza e del suo amore per la Farmacologia.



E fu sempre molto attivo nel tessuto sociale della città. «Abbiamo saputo la triste notizia - commenta l’attuale presidente dell’Ordine dei Farmacisti Tiziana Dal Lago - e siamo ovviamente tutti dispiaciuti. A nome di tutto l’Ordine e di tutti i nostri professionisti desidero porgere le condoglianze alla famiglia. Giuliano Bertolini era molto conosciuto in città e lo ricordiamo come una persona distinta e cortese, che amava il proprio lavoro e lo svolgeva con grande passione e competenza.



Ed è sempre stato attivo in vari ambiti della vita cittadina. Nelle nostre prossime assemblee avremo certamente modo di ricordare la sua figura». Giuliano Bertolini lascia l’amata Loly, i tre figli Cristina, Paolo e Anna e tanti nipoti e pronipoti. L’ultimo saluto è già stato fissato e si terrà la prossima settimana: il funerale, infatti, è previsto martedì 30 dicembre alle 10 al cimitero di Trento.