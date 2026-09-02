TRENTO. Una direttrice scolastica, ma ancora prima per tutti un’amica capace di unire attorno alla sua figura, con passione, cura e amore un’intera scuola. Questo il ricordo vivo di colleghi, studenti, familiari e amici di Anna Slomp, colonna portante dello storico Centro Studi Walter di via Manci, scomparsa nella giornata di ieri.

Figura infaticabile nella veste di direttrice didattica e di appassionata insegnante per i ragazzi della scuola, nel corso degli anni ha tracciato il cammino del Centro, portando avanti con dedizione la sua visione: sostenere gli studenti e le loro famiglie non solo nel percorso scolastico, ma anche nella crescita personale, forse ciò che di davvero più importante ha da regalare una scuola.

Il segreto di una «ricetta» che il Centro promette di portare avanti custodendo ed ereditando «i valori, l'attenzione e la cura che Slomp ha dedicato a ciascuno di noi durante gli anni della sua direzione».

Nella serata di ieri, in onore della storica direttrice, al bar «Er Barrio» di via San Martino i familiari, gli insegnanti ma anche attuali ed ex studenti della scuola e tanti amici si sono ritrovati a brindare in onore di Slomp ricordando, con amore, anche tutti i momenti di convivialità vissuti con lei fuori dalla scuola, molti dei quali proprio tra un sorriso e l’altro, ad un tavolo di un bar.

Il tutto nello spirito che la stessa direttrice ha voluto lasciare a chi le ha voluto bene: «ricordatemi con affetto e non siate tristi per me».

Per chi ha avuto la fortuna di conoscere la direttrice e passare accanto a lei qualche istante o tanti giorni tra aule e risate, come anche chi scrive questo articolo, il modo migliore per raccontarla resta infine un verso di Dante, che con tanta passione insegnava: «Amore e 'l cor gentil sono una cosa».

Per chi volesse fare un ultimo saluto alla direttrice, le esequie si terranno questo venerdì 4 settembre alle 15 presso la Sala del Commiato del Cimitero di Trento.