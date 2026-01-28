TRENTO. Si svolgeranno giovedì, 29 gennaio, presso la cappella cimiteriale di Trento, le onoranze funebri di Maria Vittoria Ferrari vedova Pizzedaz. Classe 1942 e per quasi 50 anni cassiera presso il cinema Vittoria di Trento. Aveva trascorso i suoi ultimi giorni presso la Casa per anziani di Via San Bernardino.

Era originaria di Condino, fatto che la avvicinò al mondo del cinema in un modo del tutto inatteso. A cavallo tra gli anni 50 e 60 il regista Ermanno Olmi, che soggiornava a Roncone nella casa estiva delle suore, su incarico Edison doveva girare diverse sequenze sulle opere in costruzione per gli impianti idroelettrici di Val Daone e Chiese.

Maria Vittoria superò la selezione per girare alcune parti. Dal cinema, poi, non si sarebbe più allontanata.