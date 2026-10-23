TRENTO. Il mondo bancario trentino perde uno dei suoi protagonisti. Lucio Chiricozzi, ultimo direttore generale della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto SpA e tra le figure decisive nella trasformazione dell'ex area Michelin nell'attuale quartiere delle Albere, è morto a 86 anni a Trieste, città d'origine della madre dove si era trasferito dopo il pensionamento. Una carriera costruita ai vertici della finanza, ma anche una personalità fuori dagli schemi, capace di unire competenza, cultura e una straordinaria abilità nel comunicare.

Nato a Terni nel 1940, Chiricozzi aveva trascorso gli anni della formazione a Colle Val d'Elsa, nel Senese, sviluppando un legame profondo con la Toscana. La sua carriera era iniziata al Monte dei Paschi di Siena, dove aveva lavorato per 35 anni, assumendo incarichi dirigenziali in Italia e all'estero. Europa, Stati Uniti e Giappone erano state alcune delle tappe di un percorso scandito da continui trasferimenti. Nel 1993 l'arrivo a Trento, una realtà che imparò presto ad apprezzare grazie alla passione per la montagna e per la cultura mitteleuropea. Conosceva perfettamente il tedesco ed era un grande lettore di letteratura germanica.

Nel 1994 assunse la direzione generale di Caritro, accompagnando l'istituto attraverso le trasformazioni che avrebbero portato all'ingresso nel gruppo Unicredit, dove rimase fino alla pensione. Ma il suo contributo alla città andò oltre il settore bancario. Fu infatti l'anima di Iniziative Urbane, la società che acquistò l'ex area industriale Michelin e avviò il percorso di riqualificazione da cui sarebbe nato il quartiere delle Albere, firmato dall'architetto Renzo Piano. Un'operazione che cambiò il volto di una parte importante del capoluogo. Nel 2001 ricevette la Stella al merito del lavoro, con il titolo di Maestro del Lavoro.

Dopo il ritiro dall'attività professionale aveva continuato a occuparsi di finanza come pubblicista, conservando quella capacità di collegare i singoli problemi a scenari più ampi che aveva caratterizzato tutta la sua carriera.